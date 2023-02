Saatgutbörse: Gurken als Badeschwamm, Tomaten wie exotische Früchte

Samen besonderer Gemüsepflanzen und Tipps rund ums Garteln: Bei der Saatgutbörse in der Stadtbücherei gibt es dafür viele Interessenten. Auch ein Wespennest sorgt für Aufsehen.

Andrea Zitzelsberger hält ein winziges Tütchen in der Hand und sieht sehr zufrieden aus. Mit dem Inhalt will sie ihren Mann überraschen. Es sind Samen der Luffa Gurke, die er bald in seinem naturnahen Schrebergarten säen kann. Was man damit macht, hat sie in einer Gartensendung im Fernsehen gesehen. "Ich freue mich, dass ich die Samen hier gefunden habe", sagt sie. Zitzelsberger ist am Samstag nicht die einzige Besucherin der Augsburger Saatgutbörse in der Stadtbücherei, die interessante Entdeckungen macht.

Natürlich kann man Gemüse im Supermarkt kaufen. Man kann sich auch Saatgut bei Großhändlern oder im Gartenmarkt besorgen. In der Stadtbücherei werden an diesem Tag aber viele spezielle Samen angeboten, die man nicht überall bekommt. Bislang gab es diese Börse in der Augsburger Cityfarm im Stadtteil Oberhausen. Nun ist sie zum ersten Mal mitten in der Stadt. "Es ist toll, dass wir hier zentral in warmen Räumen sind", freut sich Ildiko Reményi-Vogt von der Cityfarm. Anbieter und Besucherinnen und Besucher seien nicht Wind und Wetter ausgesetzt. Die Adresse sei viel besser erreichbar.

Besucher kommen aus allen Altersgruppen

Der Zustrom ist rege. Die Gemeinschaftsaktion mit der Stadtbücherei, dem Arbeitskreis Urbane Gärten, dem Amt für Grünordnung und dem Botanischen Garten kommt gut an. Johannes Hofmann aus Stadtbergen ist zufällig an der Bücherei vorbeigekommen. Er freut sich über die Gelegenheit, nach besonderen Samen Ausschau zu halten. "Da weiß man, woher sie kommen und kann solche Projekte unterstützen." Seine Freundin hat ökologische Landwirtschaft studiert und baut daheim im Hausgarten schon länger eigenes Gemüse an.

Carola und Christian Möller sind erst seit Kurzem Freizeitgärtner. Seit dem vergangenen Jahr haben sie eine Schrebergarten-Beteiligung in der Firnhaberau. Sie haben noch nicht viel Erfahrung und suchen etwas für ihr neues Gewächshaus. Carola Möller ist überrascht von der großen Auswahl an Saatgut, staunt über russischen Kohl oder rumänische Gewürzpaprika. "Es gibt so vieles, das glaubt man nicht", sagt sie. Die Augsburgerin erzählt auch, wie sehr sie sich darauf freut, in der kommenden Gartensaison ursprüngliche Sorten zum Wachsen zu bringen. Als Belohnung für die viele Arbeit seien die Früchte eine Freude. Auch Andrea Zitzelsberger hat schon Pläne mit ihren Luffa Gurken. Diese Kürbisse kann man trocknen, in Scheiben schneiden und dann als Badeschwämme verwenden. Zusammen mit einem schönen Badeöl seien sie ein wunderbares Weihnachtsgeschenk aus dem eigenen Garten, meint sie.

Tomate ist nicht gleich Tomate

Regina Martin vom Amt für Grünordnung ist mit dem Besucherzustrom sehr zufrieden. Der Trend zum Kleingärtnern sei in Augsburg ungebrochen, die Nachfrage nach Parzellen sehr groß. Ihr persönlicher Tipp zum Anpflanzen ist Muskatkraut. Dieses Petersiliengewächs hat Samen, die nach Muskat schmecken. Die Blüten seien ein Magnet für Schwebfliegen und damit gut für die Natur.

Am Stand der Cityfarm freut man sich über viele bekannte und neue Gesichter unter den Besucherinnen und Besuchern. Ildiko Reményi-Vogt sagt, das Interesse an der Börse sei in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen, die Vernetzung der beteiligten Initiativen sei sehr gut. Zu den Kunden, die sich Samen gegen eine Spende besorgen, zählen viele junge Familien, die sich gesund ernähren wollen und ihren Kindern zeigen, wie Nahrungsmittel wachsen. Eine andere große Gruppe sind ältere Menschen mit langer Erfahrung im Hobby-Gärtnern. "Die Erfahrung wird von Generation zu Generation weitergegeben", freut sich Reményi-Vogt.

Die Cityfarm zieht selber Samen aus rund 120 verschiedenen altbewährten und besonderen Pflanzensorten. Sie ist vor allem auf Tomaten spezialisiert. Eine von Reményi-Vogts großen Lieblingen ist eine Tomate mit dem Namen "Blush Tiger". Die Pflanzen tragen orangerot geflammte, längliche Früchte. "Sie schmecken, als würde man in süßes tropisches Obst beißen", verrät die Expertin. Ein anderes besonders Gemüse hat sie vor Jahren von einer betagten Augsburgerin bekommen - Forellenbohnen. "Sie hat uns ihre letzten Samen gegeben, bevor sie das Gärtnern aufgeben musste." Zu Ehren der Spenderin werden nun jedes Jahr neue Forellenbohnen nachgezogen. Reményi-Vogt betont, wie wichtig die genetische Vielfalt von Pflanzen ist. Auch für die Ernährung der Menschheit sei sie langfristig von großer Bedeutung.

Insekten-Rangerin berät auch bei Wespenproblemen

Tine Klink von der Umweltstation hat auf der Saatgutbörse ebenfalls etwas Ungewöhnliches dabei: ein komplettes Wespennest. Die Insekten-Rangerin berät Bürger, wie man einen bienenfreundlichen Garten anlegt. Allein im vergangenen Jahr habe sie mit diesem Angebot rund 700 Menschen erreicht, erzählt sie. Inzwischen hat Klink eine weitere Ausbildung als Beraterin zum Thema Wespen und Hornissen absolviert. Viele Menschen haben große Angst vor stechenden Insekten. Ihr geht es darum, diese Ängste abzubauen. Sie will künftig auch Ansprechpartnerin sein, wenn Bürger Probleme mit Nestern dieser Insekten haben.