Schmeckfestival und Marktschreier machen Station in Augsburg

Beide Veranstaltungen beginnen am Donnerstag und dauern bis Sonntag. Am Vatertag steigt ein Bierfestival. Was das Publikum erwartet.

Der Feiertag am Donnerstag, 9. Mai, macht es für Veranstalter möglich: Sie nutzen die Chance für ein viertägiges Unterhaltungsprogramm. Auf dem Festplatz in Göggingen startet das Street-Food-Schmeckfestival. Das Programm dauert bis Sonntag, 12. Mai. Ebenfalls vier Tage lang sind die Marktschreier in Augsburg zu Gast. Sie machen Station am Plärrer. Der Ablauf ist bekannt: Die Marktschreier übertrumpfen sich gegenseitig mit Sprüchen, um die Kundschaft zu gewinnen.

91 Bilder Fotostreifzug über das Schmeckfestival in Göggingen Foto: Peter Fastl

Das Schmeckfestival feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Es wurde im Jahr 2015 in Augsburg gegründet und geht somit in die zehnte Auflage am Gögginger Festplatz. Das verlängerte Vatertagswochenende sei ein idealer Termin, sagen die Macher. Insgesamt 35 Stände sind vor Ort. Es gibt ein Musikprogramm. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive eines Freigetränks. Die Öffnungszeiten: von Donnerstag bis Samstag jeweils von 12 bis 23 Uhr. Am Sonntag (Muttertag) ist das Gelände von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Hunde dürfen nicht mitgenommen werden.

24 Bilder Laute Marktschreier und Riesenportionen – der Hamburger Fischmarkt hat eröffnet Foto: Annette Zoepf

Bekannt und beliebt in Augsburg sind auch die Marktschreiner. Sie sind ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag in Augsburg. Die täglichen Öffnungszeiten am Plärrer sind von 10 bis 19 Uhr. Zu essen gibt es immer etwas, zu lachen häufig. Dafür sorgen die Verkäufer mit ihren speziellen Namen.

Die Marktschreier kommen auf den Plärrer. Foto: Annette Zoepf

Dabei sind Käthe-Kabeljau, Aal-Hinnerk, Nudel-Kiri, Milka- Maxxx und Käse-Mai. Am Donnerstag um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Die Organisatoren versprechen Freibier bei der Eröffnung.

In Haunstetten findet am Vatertag ein Bierfestival statt

Gefeiert wird aber auch woanders am Vatertag. In Haunstetten steigt am Donnerstag das beliebte Bierfestival. Das Gasthaus Settele organisiert mit drei Brauereien das Fest. Gefeiert wird von 10 bis 20 Uhr im Gasthaus Settele. (möh)

