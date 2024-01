Augsburg

06:00 Uhr

Schnitzel und Co. werden teurer: Die alte Speisekarte hat ausgedient

Plus Gäste zahlen für Speisen im Lokal mehr, mancher Wirt brütet noch über künftige Preise: So reagieren Gastronomen in Augsburg auf die erhöhte Mehrwertsteuer.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Über Nacht ist das Wiener Schnitzel um drei Euro teurer, eine Pizza kostet beispielsweise 1,10 Euro mehr. Wer im neuen Jahr in seinem Lieblingslokal oder anderen Restaurants in Augsburg zum Essen geht, darf sich nicht wundern. Die Gastronomie hat die Preise für Speisen erhöht. Jeder Wirt macht seine eigene Rechnung auf. Glücklich sind weder Gastronomen noch Gäste. Sie spüren die Folgen der erhöhten Mehrwertsteuer. Verzehrte Speisen im Lokal werden nicht mehr mit sieben Prozent veranschlagt, sondern nach dem alten Satz von 19 Prozent. Mancher Gastronom brütet noch über künftige Preise. Eine Restaurantkette gibt Gästen ein paar Tage Schonfrist, sie erhöht erst Mitte Januar. Wir geben einen Überblick.

Die Speisekarte wird auf Tablets in Hotelzimmern ausgetauscht

Seit dem Neujahrstag gelten in beiden Restaurants (Sartory, Maximilian's) und der Hotelbar des Maximilian's zum Teil geänderte Preise. Hoteldirektor Theodor Gandenheimer sagt, dass man zu Anpassungen gezwungen sei. Sie seien zudem mit Aufwand verbunden: "Die neue Speisekarte muss auf unserer Website, in unserem Hotelshop und in den Kassen angepasst und hinterlegt werden." Aushänge und Karten hätten neu gedruckt werden müssen. Auch auf den Tablets in den Zimmern mussten Karten aktualisiert werden. Getränkepreise sind gleich geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen