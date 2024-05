Augsburg

Schöne Felder: Im Künstlerhaus am Milchberg pulsiert das kreative Leben

Bei einem Tag der offenen Tür hatten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen Blick in das Künstlerhaus Schöne Felder am Milchberg zu werfen.

Plus Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr hat sich die ehemalige Weinkellerei in Augsburg beständig gewandelt. Mittlerweile gibt es dort auch einen Co-Working-Space.

Von Katharina Indrich

Wer am Milchberg durch das Tor in den Innenhof tritt, der könnte glatt meinen, dass sich hier ein Portal ins hippe Berlin aufgetan hat. Musik weht durch den Innenhof der einstigen Weinkellerei Bayerl. Auf dem Pflaster des Innenhofs toben sich ein paar Kinder mit Kreiden künstlerisch aus, während ihre Eltern in dem 2000 Quadratmeter großen Künstlerhaus auf Entdeckungstour gehen.

Mittendrin steht Lisa McQueen und saugt die entspannte Atmosphäre zufrieden in sich auf. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Künstler Bernhard McQueen, hat die Betreiberin des Café Kätchens und Stadträtin (Die Partei) vor einigen Jahren den Verein Schöne Felder gegründet und 2023 das Künstlerhaus am Milchberg eröffnet. Seitdem ist hier wieder Leben in der Hütte. "Es ist alles ausgebucht", freut sich Lisa McQueen. "Mittlerweile haben wir sogar eine ellenlange Warteliste." Dass das Konzept des Künstlerhauses aufgehen würde, dessen war sich das Paar schon vor der Eröffnung von Schöne Felder sicher. Ein bisschen Unsicherheit sei bei einem Projekt in dieser Größe aber natürlich immer dabei, sagt McQueen. Deshalb freue es sie nun umso mehr, dass ihr Konzept voll aufgegangen sei. Mittlerweile seien manche Mieter, wie etwa die Holzwerkstatt, so erfolgreich, dass sie schon darüber nachdenken, sich zu vergrößern. "Die Menschen hier bei ihren ersten Schritten zu begleiten, zu sehen, wie sie wachsen und uns vielleicht auch entwachsen, das ist etwas Wunderschönes", findet sie.

