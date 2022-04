Schriftliches Urteil: Darum gilt das Klimacamp als Versammlung

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Augsburger Klimacamp als eine Versammlung eingestuft. So lautet das schriftliche Urteil.

Der städtische Bescheid aus dem Juli 2020, das Augsburger Klimacamp aufzulösen, war rechtswidrig. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hatte das entsprechende Urteil, wie berichtet, bereits Anfang März gefällt. Die Stadt Augsburg hatte damit eine Schlappe erlitten. Am Donnerstag legte das Gericht nun das erwartete schriftliche Urteil vor.

Die Stadt Augsburg ist mit ihrer Auffassung, das Klimacamp sei keine Demonstration, vor Gericht gescheitert. Das sind die Reaktionen im Camp. Video: Marco Keitel und Hannah Lutzenberger

Wie berichtet, hatte die Stadt Augsburg vor knapp zwei Jahren in einem Bescheid festgestellt, dass das Klimacamp keine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes mehr sei. Dagegen klagte Fridays For Future Augsburg, die neben dem Augsburger Rathaus mit Zelten und Pavillons das sogenannte Klimacamp errichtet hatte, um sich insbesondere auch gegen die Klimapolitik der Stadt Augsburg zu wenden.

Klimacamp-Urteil: Berufung der Stadt Augsburg zurückgewiesen

Der hiergegen erhobenen Klage hat das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg stattgegeben und den Bescheid aufgehoben. Der für das Versammlungsrecht zuständige 10. Senat des BayVGH hat die Berufung der Stadt Augsburg zurückgewiesen. Laut dem schriftlichen Urteil, sei die Beklagte, also die Stadt, zu Unrecht davon ausgegangen, dass das Klimacamp in dem vom Bescheid allein erfassten Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 10. Juli 2020 keine grundrechtlich geschützte Versammlung gewesen sei.

Die Versammlungsfreiheit, so heißt es weiter, schütze im Hinblick auf den Zweck der öffentlichen Meinungsbildung vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens bis hin zu nicht verbalen Ausdrucksformen. Enthalte eine Veranstaltung sowohl Elemente, die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet seien, als auch solche, die diesem Zweck nicht zuzurechnen seien, sei entscheidend, ob die Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung darstelle.

15 Bilder Das Augsburger Klimacamp zieht auf den Moritzplatz um Foto: David Holzapfel

Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildung

Nach diesen Maßstäben habe beim Augsburger Klimacamp im vom Bescheid erfassten und damit allein streitgegenständlichen Zeitraum die Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildung und nicht der Event-, Spaß- und Entertainmentcharakter überwogen, so das Urteil. Aktivitäten, die die Beklagte lediglich als Vorbereitung anderer Versammlungen eingestuft habe (Workshops, Plakatemalen etc.), hätten auch einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung durch das Klimacamp dargestellt.

Lesen Sie dazu auch

Die Stadt Augsburg hingegen hatte die Meinung vertreten, dass es sich um interne Workshops gehandelt habe und somit insgesamt kein Demo-Charakter vorliege.

Gleiches gelte für Treffen, Diskussionen und andere Formen des Meinungsaustausches mit Bundes-, Landesund Kommunalpolitikern. Auch sei die am Veranstaltungsort errichtete Infrastruktur nicht, wie die Beklagte angenommen habe, im Wesentlichen vom Schutz der Versammlungsfreiheit auszunehmen gewesen. Die Stadt Augsburg könne gegen das Urteil Revision beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. (AZ)