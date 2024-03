Schüler und Studenten legen Insektenwiese in Oberhausen an

Auf dem Firmengelände der Bäckerei Wolf entsteht ein 5500 Quadratmeter großes Biotop. Wer sich dort ansiedeln soll.

Studierende der Universität Augsburg sowie Schülerinnen und Schüler der Bischof-Ulrich-Realschule legen in einem gemeinsamen Projekt mit der Bäckerei Wolf eine Insektenwiese in Oberhausen an. "Auf 5500 Quadratmetern soll ein hochwertiges Biotop entstehen, das seltenen Insekten, Singvögeln, Blühpflanzen und Amphibien Lebensraum bietet", erklärt Hartmuth Geck vom Lehrstuhl für Schulpädagogik.

Biotop in Augsburg-Oberhausen soll regelmäßig nachbereitet werden

Ende Februar haben die Schüler und Studenten den ersten Schritt gemacht und den Boden mit Schaufeln zur Aussaat vorbereitet. Danach seien die Samen von 45 einheimischen Blumen und Kräuterarten ausgebracht worden, welche die Bäckerei Wolf zur Verfügung gestellt habe, so Geck. "Nach und nach werden die Samen die Fläche erblühen lassen." Geplant sei, die neu entstandene Fläche regelmäßig nachzubereiten, etwa durch das Entfernen von Plastikmüll oder invasiven Pflanzen, die der Wind eintrage, erklärt der Dozent. (klijo)

Lesen Sie dazu auch