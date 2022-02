Das sind die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Augsburg

In Augsburg können Besucher etliche historische Sehenswürdigkeiten besichtigen. Hier im Artikel haben wir Ihnen einige Highlights mit Infos zusammengestellt.

Als eine der ältesten Städte Deutschlands sind in Augsburg viele historische Sehenswürdigkeiten aus unterschiedlichen Epochen zu sehen. Neben mittelalterlichen Zunfthäusern, wie dem Weberhaus, können auch Kirchen aus dem 11. Jahrhundert besichtigt werden. In diesem Artikel haben wir Ihnen einige Highlights zusammengestellt.

Augsburgs Sehenswürdigkeiten - ein kurzer Überblick zu den Top 10

Laut bekannten Urlaubs-Seiten wie tripadvisor.de und travelcircus.de gehören der Perlachturm, die Fuggerei und das Rathaus zu den Must-Sees in Augsburg. Auch wir würden vorschlagen, dass Sie diesen bekannten Sehenswürdigkeiten einen Besuch abstatten, allerdings finden Sie im Artikel auch alternative Vorschläge. Hier sehen Sie vorerst die Übersicht:

Sehenswürdigkeiten: Was kann man in Augsburg machen?

Fuggerei Lechkanäle im Ulrichs- und Lechviertel Augsburger Puppenkiste Rathaus Schaezlerpalais Ulrichskirchen Augsburger Dom Weberhaus Herkulesbrunnen und Maxstraße Botanischer Garten und Zoo

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt - Top 10 Highlights in Augsburg

1. Fuggerei

Die Fuggerei gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg. 1521 hat Jakob Fugger die Sozialsiedlung für bedürftige Augsburger gegründet und sie besteht noch immer als älteste Sozialsiedlung der Welt. 0,88 Euro kostet die Miete für Bewohner im Monat. Ein rekonstruiertes historisches Wohnhaus ist Besuchern zugänglich. Über Eintrittspreise und Öffnungszeiten können Sie sich auf der offiziellen Fugger-Seite informieren.

Augsburger Sehenswürdigkeit: die Fuggerei. Foto: Annette Zoepf

2. Lechkanäle im Ulrichs- und Lechviertel

Wegen des "Wassermanagement-Systems" gehört Augsburg seit 2019 zum Unesco-Welterbe. Die Lechkanäle im Ulrichs- und Lechviertel gehören auch dazu. Sie erstrecken sich mit einer Gesamtlänge von 77 Kilometern durch das gesamte Stadtgebiet und laden zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Im ehemaligen Handwerkerquartier sind die Kanäle Schwallech, Hinter, Mittlerer und Vorderer Lech zu sehen.

Augsburger Sehenswürdigkeit: Lechkanäle. Foto: Sonja Goebl

3. Die Augsburger Puppenkiste

Die Augsburger Puppenkiste ist eine so bedeutsame Sehenswürdigkeit für die Stadt, dass selbst die Ampel in der Spitalgasse darauf aufmerksam macht. Seit 1948 werden in dem Marionettentheater Märchen und andere Stücke vorgetragen. 1953 erlangte die Puppenkiste überregionale Aufmerksamkeit durch ihre Filmproduktionen.

Augsburger Sehenswürdigkeit: die Ampel zu Ehren der Augsburger Puppenkiste. Foto: Silvio Wyszengrad

4. Rathaus mit Goldenem Saal

Das Rathaus in Augsburg ist definitiv einen Besuch wert - auch wenn es nicht gerade bei den Light Nights erleuchtet wird. Baubeginn für das Augsburger Rathaus war 1615. Das ursprüngliche Gebäude konnte zwar nicht erhalten werden, trotzdem gehört das Rathaus durch seine Renaissancearchitektur zu den bedeutsamsten Sehenswürdigkeiten in Augsburg. Auch eine Innenbesichtigung des Rathauses lohnt sich, da der Goldene Saal als wichtiges Kulturdenkmal der Spätrenaissance in Deutschland zählt.

Neben dem Rathaus befindet sich der Perlachturm, der 989 erbaut wurde und mit seinen 70 Metern zu den höchsten Bauten der Stadt gehört. Die Augsburger Sehenswürdigkeit kann aber derzeit nur von außen betrachtet werden.

Augsburger Sehenswürdigkeiten: das Rathaus. Foto: Bernd Hohlen

5. Schaezlerpalais

Von außen mag das Palais eher unscheinbar wirken, doch im Gebäude selbst befindet sich ein prunkvoller Festsaal und zahlreiche Gemäldesammlungen, wie beispielsweise die Deutsche Barockgalerie. Das Rokoko-Gebäude wurde 1770 vollendet und gilt als das am besten erhaltene Wohn- und Geschäftshaus in Augsburg aus dem 18. Jahrhundert. Hinter dem Gebäude befindet sich ein schöner Garten, der für Besucher frei zugänglich ist, und vor dem Eingang des Palais können Sie den Augustusbrunnen besichtigen.

Augsburger Sehenswürdigkeiten: das Schaezlerpalais. Foto: Bernd Hohlen

6. Ulrichskirchen

Im Jahr 1474 hat der Bau der Benediktinerklosterkirche St. Ulrich begonnen und wurde 1603, gemeinsam mit dem Bau der St. Afra Kirche, abgeschlossen. In der Basilika befindet sich die Fuggerorgel, die von der Familie gestiftet wurde. Die Doppelkirche ist ein guter Startpunkt für eine Tour in die Innenstadt.

Augsburger Sehenswürdigkeiten: St. Afra und St. Ulrich. Foto: Christine Baier

7. Augsburger Dom

Der Kernbau des Doms wird auf das Jahr 995 datiert. Seither ist das Gebäude stetig erweitert und umgebaut worden. Bei Sanierungsarbeiten in den Jahren 1999 und 2018 kamen Dokumente zum Vorschein, die teilweise aus dem Jahr 1490 stammen. Sie können im Diözesanmuseum St. Afra besichtigt werden, das sich in der Nähe des Doms befindet.

Augsburger Sehenswürdigkeit: Dom St. Maria. Foto: Nicolas Schnall / Pba

8. Weberhaus

Das Weberhaus fällt durch seine bunte Fassade auf und befindet sich am Moritzplatz. 1389 wurde die Sehenswürdigkeit in Augsburg als Zunfthaus erbaut. Leider wurde das Haus durch Krieg und Brände mehrmals zerstört, wurde aber wieder aufgebaut. Die Reste der Originalfassade können im Maximilianmuseum besichtigt werden. 2004 geriet der Dachstuhl des Weberhauses in Brand, dank eines Fördervereins konnte der Zustand von vor dem Brand wiederhergestellt werden.

Augsburger Sehenswürdigkeit: das Weberhaus am Moritzplatz. Foto: Jan-luc Treumann

9. Herkulesbrunnen und Maxstraße

Augsburg hat insgesamt drei Prachtbrunnen: den Augustusbrunnen, den Merkurbrunnen und den Herkulesbrunnen. Alle drei sind einen Besuch wert, doch ein Abstecher zum Herkulesbrunnen lohnt sich, da Sie sich zusätzlich auch die Maxstraße ansehen können, auf der das Nachtleben in Augsburg abläuft. Neben Restaurants und Cafés finden Sie in der Maxstraße auch viele Bars und Diskotheken. Der Herkulesbrunnen wurde im Jahr 1602 aufgestellt.

Augsburger Sehenswürdigkeit: Maximilianstraße in Augsburg - mit dem Herkulesbrunnen in der Mitte. Foto: Ulrich Wagner

10. Botanischer Garten und Zoo

Etwas außerhalb der Innenstadt befindet sich der Botanische Garten in Augsburg. Neben ausgedehnten Liegeflächen gibt es auch Lehrpfade, einen Biergarten und einen asiatischen Garten. Im Gewächshaus können Besucher exotische Pflanzen begutachten. Über die Öffnungszeiten können Sie sich auf der offiziellen Internetseite informieren.

Neben dem botanischen Garten befindet sich der Augsburger Zoo. Der Park wurde 1937 eröffnet.

Augsburger Sehenswürdigkeit: Botanischer Garten. Foto: Michael Postl

(AZ)