Seit 100 Jahren ist die AWO im Einsatz gegen Not und Armut

Die Augsburger Wohlfahrt feiert ein rundes Jubiläum und erinnert dabei an ihren Mitbegründer, der helfen wollte und selbst ums Leben kam.

Zunächst war für ihn die Welt im Lot. Vor 100 Jahren - am 28. März 1922 - gründete Clemens Högg mit der SPD-Stadträtin Babette Zeeb die Augsburger Arbeiterwohlfahrt. Doch sein Leben nahm eine furchtbare Wendung: Noch in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 kam er im KZ Bergen-Belsen ums Leben. Zusammen mit Tausenden kranken und erschöpften Häftlingen des wegen der nahenden Front aufgelösten KZ Oranienburg-Sachsenhausen erfolgte die Evakuierung dorthin in Viehwaggons. Seine Spur verliert sich im Grauen der letzten Tage des NS-Regimes: Irgendwo in der Anonymität der Heide um Bergen-Belsen wird er begraben sein. Die Erniedrigung des Clemens Högg nahm damit auch posthum kein Ende.

Bergen-Belsen war der Endpunkt der Reise von Clemens Högg

Bergen-Belsen war für ihn der schreckliche Endpunkt einer „Topografie des Terrors“: Seine Leidenszeit begann schon im KZ Dachau, ehe er ins Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen deportiert wurde. Dort erfuhr er eine fast zweijährige Bunkerhaft, bei der er erblindete und die zu einer Beinamputation führte. Schreckliche Ironie des Schicksals: Sein dortiger Peiniger - der Lagerkommandant und hohe SS-Charge Loritz, der vom KZ Dachau dorthin strafversetzt wurde, war auch ein Augsburger. Dieser erreichte die „Zuführung“ von Clemens Högg ins KZ Oranienburg-Sachsenhausen und nahm so auf furchtbare Art und Weise an ihm Rache: Sie kannten sich schon aus der Zeit, als Clemens Högg mit der von ihm örtlich organisierten „Eisernen Front“ Straßenkämpfe und Saalschlachten mit SA-Leuten führte. Darüber hinaus war der gelernte Schmied der damals bedeutendste Sozialdemokrat in ganz Schwaben und deshalb besonders dem Hass der Nationalsozialisten ausgesetzt.

Er war auch aktiver Unterstützer der sich über ganz Südbayern bis nach Tirol erstreckenden Widerstandsgruppe „Revolutionäre Sozialisten“. Zunächst wirkte Clemens Högg in Neu-Ulm, wo er in schwierigen Zeiten das Bürgermeisteramt ausübte und ebenfalls die AWO ins Leben rief. Beruflich zur Augsburger MAN wechselnd, engagierte er sich dann in Neu-Ulm und in Augsburg: In beiden Städten half er nicht unwesentlich mit, dass die damaligen Auseinandersetzungen um die Einführung einer Räterepublik zu keinen größeren Schäden führten. Bis 1933 wird er dann Mitglied des Bayerischen Landtags und des Augsburger Stadtrats, ehe er nach der „Machtergreifung“ sein Leben für ein besseres Deutschland lassen musste. Im ehemaligen KZ Bergen-Belsen erinnert heute ein Gedenkstein an ihn.

Die Arbeiterwohlfahrt Augsburg feiert ihr Jubiläum mit einem Fest

Die Arbeiterwohlfahrt hat bis heute Bestand, Anfang Juli feiert sie ihr Jubiläum mit einem Festakt. Ein zentraler Gedanke der Gründerinnen und Gründer war die Hilfe zur Selbsthilfe, Ziel war es, die Not der Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern. Vor allem notleidende Familien und deren Kinder wurden durch die Abgabe von Lebensmittelpaketen und von Erholungsangeboten während der Ferien, bei denen man sich satt essen konnte, unterstützt. Im Lauf der Jahre kam das Engagement gegen häusliche Gewalt hinzu, die Frauen in der Vorstandschaft der AWO trugen das Problem auf eine politische Ebene und bewirkten dadurch, dass 1980 in Augsburg eines der ersten Frauenhäuser entstand.

Das Dierig-Haus in Pfersee. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Die Arbeiterwohlfahrt ist in Augsburg inzwischen in vielen Bereichen aktiv: Sie gründete die Infau GmbH, eine kleine Werkstatt für arbeitslose Jugendliche, die sich dort qualifizieren können, sie betreibt das Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus, unterhält eine Kindertagesstätte und initiiert immer wieder Projekte, Beratungs- und Betreuungsangebote.

Am Freitag, 8. Juli, findet anlässlich der Gründung der Augsburger Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren eine Gedenkveranstaltung für geladene Gäste im Textil- und Industriemuseum statt. Die Festrede hält der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Prof. Julian Nida-Rümelin, es geht um das Thema "Solidarität im 21. Jahrhundert".

Der Autor: Heinz Münzenrieder, ehemals Stadtdirektor, hat sich als früherer Vorsitzender der AWO in Schwaben schon mehrfach mit dem Schicksal von Clemens Högg befasst.