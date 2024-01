So feiert Augsburg: Herzlich Willkommen im Jahr 2024!

Nachts feiern die Menschen in Lokalen und auf Partys. In der Früh rücken die Mitarbeiter der Müllabfuhr aus. Die Feuerwehr zieht Bilanz.

Man kann das Jahr 2024 an vielen ungewöhnlichen Orten in Augsburg begrüßen. Stimmungsvoll ist es zum Jahreswechsel stets im Hotel Maximilian's. Es herrschte auch dieses Mal Hochbetrieb. Sämtliche Plätze in den Restaurants und in der Hotelbar waren vergeben, am Eingang zur festlich dekorierten Teehalle stand in großen Zahlen das Jahr 2024. Auch die Familie Fleck war unter den Besuchern. Vater Harald hielt auf dem Handy fest, wie sich Ehefrau Anjelka sowie die Töchter Annabella und Anastasia freudestrahlend präsentierten. Der Jahreswechsel war in Augsburg jedenfalls von viel Freude geprägt. Das böse Erwachen mag für manches Feierbiest erst am Neujahrsmorgen gekommen sein. Zu dieser Stunde waren die Mitarbeiter der Müllabfuhr längst unterwegs. Sie beseitigten die Hinterlassenschaften der Nacht. Es wurde wieder viel geböllert.

In der Maximilianstraße trafen sich die Menschen zum Feiern. Foto: Silvio Wyszengrad

Um Mitternacht hielten sich einige hundert Menschen in der Maximilianstraße auf. Viele kamen aus Lokalen, die in der Silvesternacht geöffnet hatten. Angestoßen wurde vor der Türe. Vereinzelt flogen Knallkörper, einige Feuerwerke wurden zudem gezündet. Rund um den Herkulesbrunnen standen größere Menschentrauben. Die Feiernden stießen auf das neue Jahr an. Nachdem es bis 20 Uhr noch geregnet hatte, blieb es danach trocken.

Anstoßen auf das neue Jahr. Foto: Silvio Wyszengrad

In der Innenstadt blieben ähnlich wie im Vorjahr einige Restaurants und Kneipen geschlossen. Wo geöffnet war, gab es Party mit vielen Gästen. Der Jahreswechsel bedeutete auch den Abschied von zwei eingeführten Gastrobetrieben. Das Speiselokal "Lustküche" servierte ein Silvestermenü. Nun ist das Lokal geschlossen. Dies gilt ebenso für die Rio Bar. Gastronom Oliver Weisse zieht einen Schlussstrich. Er hört auf.

Zwei Lokale schließen für immer, Winterland kommt wieder

Aufgehört hat nun auch die Hüttenlandschaft Winterland vor der City-Galerie. In den Hütten wurde zum Jahreswechsel gefeiert. Jetzt beginnt der mehrwöchige Abbau. Winterland kommt aber wieder. Gastronom Helmut Wiedemann verspricht wieder Neuerungen: "Ich lasse mir sicher wieder etwas einfallen."

Am Neujahrsmorgen rückte die Müllabfuhr aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Wer am Neujahrsmorgen lange schlief, bekam nicht mit, dass bereits in den Morgenstunden viele Straßen vom Abfall des Silvesterfeuerwerks gereinigt wurden. Mitarbeiter des städitschen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) waren im Einsatz. Im Vorjahr hatte es ein Rekordergebnis an Silvestermüll gegeben. Die Reinigungskräfte legten damals sogar Sonderschichten ein. 61,8 Kubikmeter an Böllern und Batterien mussten beseitigt werden. Umgerechnet wurden vor einem Jahr acht Tonnen Silvestermüll weggeräumt. Zahlen zu diesem Jahr liegen indes noch nicht vor.

Hinterlassenschaften des Silvesterfeuerwerks waren überall zu sehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Rechtslage sagt dazu: Um die Beseitigung müssen sich diejenigen kümmern, die den Müll verursacht haben. Wenn sich die Verursacher nicht ermitteln lassen, ist der Eigentümer des verschmutzten Grundstücks für die Beseitigung des Mülls verantwortlich. Dies gilt auch dann, wenn er selbst mit dem Feuerwerk nichts zu tun hatte.

Feuerwehr zieht Bilanz der Silvesternacht in Augsburg

Bilanz zog zudem die Feuerwehr. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte zu 49 Brandereignissen, sieben technischen Hilfeleistungen und einem ABC-Alarm gerufen. In einem Hochhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße brannte ein Müllraum im Keller. Der Brand wurde von einem Trupp gelöscht. Anschließend wurde der Bereich belüftet.

In der Oblatterwallstraße meldeten die Anrufer eine Rauchentwicklung aus einer Garage. Vor Ort wurde ein brennendes Auto in einer Tiefgarage gelöscht. Nach Ende der Löscharbeiten wurde die Garage entraucht.

Auf ein Gebäude drohte ein Heckenbrand in der Stettenstraße überzugreifen. Mehrere Meter einer Hecke standen in Flammen und waren kurz davor einen Balkon zu entzünden. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte Schlimmeres verhindert werden, hieß es. Der Großteil aller Einsätze waren brennende Mülleimer, Mülltonnen, Papiercontainer und dazugehörige Unterstände.