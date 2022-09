So gehen die Ermittlungen zum tödlichen Unfall am Ikea-Parkplatz voran

Plus Wie konnte es zum tödlichen Unfall bei Ikea kommen? Diese Frage beschäftigt die Ermittler. Bis ein entscheidendes Gutachten fertig ist, wird es wohl dauern.

Rund ein Monat ist nun nach dem tödlichen Unfall auf der Stuttgarter Straße vergangen. Ein 53-jähriger Fahrer war mit drei jungen Menschen im Auto von der Straße abgekommen, der Mercedes-SUV durchbrach einen Holzzaun, schoss über eine Böschung und schanzte auf den Ikea-Parkplatz. Eine 21-jährige Frau aus dem Augsburger Umland starb noch im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Untersuchungen könnten einige Monate dauern.