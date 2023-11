Mehrwertsteuer: Augsburger Gastronomen kündigen höhere Preise an

>>Auf die Ampel war und ist kein Verlass. Das hat man doch schon zuvor gewusst.<<



Wie kommen Sie auf so eine Behauptung? Fakt ist, dass die Ampel vom ersten Tag an schlecht geschrieben wurde, speziell von der Springerpresse. Und Unionswähler glauben schon seit vielen Jahren, dass die Sozis nichts vom regieren verstehen. Tatsache ist aber, dass die Ampel bisher mehr geleistet hat, als ihr hier zugetraut wird. Und es ist immer leicht, etwas vom heimischen Sofa aus zu beurteilen, als selbst in der Verantwortung zu stehen. Zum fordern gehört auch kein hoher IQ, zum machen schon eher. Keine der vorangegangenen Regierungen in Deutschland musste sich auch so einer Situation stellen wie die Ampel nach Ausbruch des Ukrainekrieges. Der war bekanntlich drei Monate nach dem Regierungswechsel. Daher ist es für mich recht vermessen, der Ampel nun Unzuverlässigkeit zu unterstellen.

