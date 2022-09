Augsburg

Die erste Lechhauser Kirchweih mit Festwirt "Bob" Meitinger wird rockig

Plus Die Macher des "Sommer am Kiez" haben auch für das Bierzelt in Lechhausen bekannte Bands gewinnen können. Doch nicht nur musikalisch soll das Stadtteilfest besonders werden.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Stefan "Bob" Meitinger liebt Festzelte und gute Musik. Wenn der unter anderem durch "Sommer am Kiez" bekannte Augsburger Gastronom in diesem Jahr zum ersten Mal das Bierzelt auf der Lechhauser Kirchweih übernimmt, können sich die Besucher vor allem auf eines freuen, wie er verspricht: hochkarätige Festbands, die sonst nur in großen Zelten am Plärrer oder dem Oktoberfest auftreten. "So ein Lineup hat es in Augsburg noch nie gegeben," sagt der neue Festwirt.

