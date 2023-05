Augsburg

vor 51 Min.

"Sonnenanbeter" auf Dach in Bürgermeister-Fischer-Straße lösen Großeinsatz aus

In der Bürgermeister-Fischer-Straße sind am Mittwochabend Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Grund waren zwei Personen auf dem Dach.

Von Max Kramer

In der Bürgermeister-Fischer-Straße in Augsburg rücken Feuerwehr und Co. zu einem Großeinsatz aus. Grund sind Personen auf dem Dach. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Personen, die sich auf einem Dach in der Bürgermeister-Fischer-Straße aufhielten, haben am frühen Mittwochabend einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Passanten hatten den Mann und die Frau beobachtet, die erste Meldung erreichte die Polizei um 17.40 Uhr. Da zunächst unklar war, welche Gefahr von der Situation ausging, wurde ein Großeinsatz eingeleitet, an dem auch die Höhenrettung der Feuerwehr beteiligt war. 13 Bilder Personen auf Dach: So lief der spektakuläre Einsatz in Augsburgs Innenstadt Foto: Max Kramer Personen auf Dach: Feuerwehr und Polizei Augsburg rücken zu Einsatz aus Die Einsatzkräfte waren schnell am gemeldeten Gebäude gegenüber dem Moritzplatz. Die Bürgermeister-Fischer-Straße wurde abgesperrt und der Verkehr umgeleitet, wodurch es zu deutlichen Verzögerungen im ÖPNV kam. Um sich Zugang zum Dach zu verschaffen, setzte die Feuerwehr eine Drehleiter ein, auch eine Drohne flog über dem Bereich. Ringsherum versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Wie das Duo, das nach Zeugenaussagen offenbar die Sonne genießen wollte, auf das Dach gekommen war, war zunächst unklar. Als es den Einsatz bemerkte, verließ es das Dach zügig. Zwar waren beide offenbar noch kurz auf Drohnen-Aufnahmen zu sehen, die Einsatzkräfte konnten sie aber nicht mehr ausfindig machen – auch, weil die Dächer im betroffenen Bereich offenbar recht verschachtelt sind. In der Bürgermeister-Fischer-Straße Augsburg sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte am Mittwochabend zu einem Einsatz ausgerückt. Foto: Max Kramer Verkehrsbehinderungen wegen Sperrung in Bürgermeister-Fischer-Straße Nach etwa eine Stunde war der Einsatz beendet, der Verkehr konnte wieder fließen. Die Polizei, die mit sechs Streifen am Ort des Geschehens war, ermittelt nun wegen eines möglichen Hausfriedensbruchs und bittet um Hinweise. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Personen auf Dach: So lief der spektakuläre Einsatz in Augsburgs Innenstadt

