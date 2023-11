Sparkasse verdoppelt wieder die Weihnachtsspenden der Bürger

Bei der großen Weihnachtsspendenaktion der Sparkasse Augsburg können in diesem Jahr zehn Stiftungen unterstützt werden. Alle sammeln Geld für den guten Zweck.

Zum achten Mal lädt die Stadtsparkasse Augsburg in diesem Jahr Bürgerinnen und Bürger in der Weihnachtszeit ein, für zehn ausgewählte Förderstiftungen der Haus-der-Stifter-Gemeinschaft zu spenden und so regionale Projekte für den guten Zweck zu unterstützen. Das Bankhaus selbst verdoppelt jede Spende der Weihnachtsspendenaktion und stellt hierfür insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung. Um eine möglichst faire Verteilung zu gewährleisten, wird der Zuschuss der Sparkasse auf 200 Euro pro Spender für das jeweilige Projekt beschränkt.

Spenden kommen Einrichtungen und Bürgern in Augsburg zugute

Die Aktion läuft vom 20. November bis zum 26. Dezember. In diesem Jahr werden Spenden unter anderem für die Stiftung Obdach für Mensch und Tier (für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Wärmestube), die Stiftung Botanischer Garten Augsburg (für neue Bänke und Liegen) oder die Stiftung Glück für Kinder (für eine Seilbahn als Ergänzung zum Hochseilgarten im evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum in Hochzoll) gesammelt. Alle weiteren Informationen zur Aktion und zum Spendenkonto gibt es unter www.haus-der-stifter-augsburg.de oder in den Beratungs-Centern der Stadtsparkasse Augsburg. (nist)