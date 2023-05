Spaß und Action beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee

Am Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Pfersee ausnahmsweise nicht ausrücken, sie empfing stattdessen Besucher.

Vergangenen Samstag organisierte die Freiwillige Feuerwehr Pfersee einen Tag der offenen Tür und präsentierte ihre spannende Arbeit. Bei sonnigem Wetter und in Erwartung vieler Attraktionen kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Feuerwehrhaus an der Gollwitzerstraße. Die Gäste konnten nicht nur im Feuerwehrauto Probe sitzen, Spezialausrüstung anprobieren und die Räume von innen sehen. Vor großem Publikum führte die Jugendfeuerwehr Löschübungen durch und stellte ihr Können unter Beweis. Außerdem hatte man selbst die Gelegenheit, am Feuerlöschtrainer aktiv zu werden.

"Mit den Aktionen wollen wir über unsere Arbeit informieren", sagt Feuerwehrkommandant Michael Böving. "Vieles davon läuft nämlich im Verborgenen ab." Die Bürgerinnen und Bürger würden meist nur etwas von der Feuerwehr mitbekommen, wenn sie deren Fahrzeuge auf der Straße sehen oder nachts die Sirene hörten, sagt Böving. "Mit dem Tag der offenen Tür können wir unsere Leistung zeigen und auch mehr Verständnis für die Feuerwehr schaffen", erklärt der Kommandant. Am Samstagnachmittag herrschte auf dem Feuerwehrplatz in Pfersee ein reges Treiben. Mehrere Hundert Personen seien da gewesen, darunter auch Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ordnungsreferent Frank Pintsch.

39 Bilder Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Pfersee – die schönsten Bilder Foto: Michael Hochgemuth

Besonders für das junge Publikum dürfte der Besuch ein Highlight gewesen sein. In Begleitung der Eltern standen viele Jungen und Mädchen in der Schlange vor dem Feuerlöschtrainer. "Unsere Kinder lieben alles, was mit Feuerwehr zu tun hat", sagt Valeria Metus. Mit Papas Hilfe durfte ihr dreijähriger Sohn die Flammen aus einem Gaskessel löschen. Auch in den Feuerwehrautos war die Begeisterung der Kleinen unübersehbar. Natalie Götz wollte eigentlich schon gehen, aber ihr fünfjähriger Sohn Benedikt habe eine halbe Stunde herausgehandelt. Mit einem Stoppschild in der Hand sitzt er danach auf der Rückbank des Feuerwehrautos und spielt einen Einsatz nach.

Auch den Einsatzkräften der Feuerwehr selbst konnte man die Begeisterung anmerken. Die 19-jährige Jugendleiterin Carlotta Schneider erzählt: "Wir haben eine tolle Gemeinschaft, und die Aktionen machen viel Spaß." Auf die Jugendfeuerwehr ist Kommandant Böving sehr stolz, auch weil viele Frauen dabei seien. Probleme mit dem Nachwuchs habe man nicht, "aber man muss für eine attraktive Jugendarbeit schon was bieten können", gibt Böving zu. In Pfersee scheint dies jedenfalls zu funktionieren. Der 20-jährige Benedikt beispielsweise brennt für sein Engagement: "Die Feuerwehr ist für mich das Hobby, das alles vereint, was ich haben will. Man hat viele Aktionen, lernt das technischen 'Know-how' und den Umgang mit Menschen."

Die Feuerwehr Pfersee hat im Jahr viele Einsätze

Nach den Angaben von Böving seien die Einsatzkräfte aus Pfersee im vergangenen Jahr über 130-mal ausgerückt – von Unwettereinsätzen und Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen bis hin zu Bränden verschiedenster Größe. Aber auch für "kleinere" Einsätze wie die Absperrungen bei Straßenfesten oder beim Maibaumaufstellen würden die 55 aktiven Mitglieder viel Arbeit leisten, erzählt Böving. Das Einsatzgebiet der Feuerwehr Pfersee umfasse 25.000 Einwohner. Dass so viele Besucher kamen, sehe Böving als große Wertschätzung für die Leistungen seiner Mannschaft.