Sperrung am Augsburger Perlach: Wie es mit Turm und Klimacamp weitergeht

Plus In einer Eilaktion wurde im Dezember der Bereich des Perlachturms in Augsburg gesperrt. Seitdem stehen dort Gerüste. Fürs Klimacamp steht jetzt eine Entscheidung an.

Von Stefan Krog

Die Sicherung des obersten Bereichs des Perlachturms wird frühestens im Februar kommen. Bis dahin müssen die tunnelartigen Gerüste, mit denen Passanten und Passantinnen im Bereich des Fischmarkts vor möglichem Steinschlag geschützt werden, stehen bleiben.

