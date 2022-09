Sperrung endet: Der Mittlere Graben ist ab Freitag wieder frei

Der Mittlere Graben in Augsburg war mehrere Wochen lang wegen Kanalbauarbeiten gesperrt. Auch bei der Buslinie 35 läuft es ab Freitag wieder regulär.

An der Kreuzung nahe des Alten Stadtbads in Augsburg staute es sich in den zurückliegenden Wochen häufig. Grund war die Sperrung der Straße "Mittlerer Graben", die von der MAN kommend in Richtung City-Galerie führt. Autofahrer wurden umgeleitet. Auf der Jakoberstraße staute es sich regelmäßig. Auch von der City-Galerie gab es kein Durchkommen in Richtung MAN. Gute Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer: Ab Freitag, 2. September, wird die Sperrung aufgehoben.

Baustelle in Augsburg: Auch die Buslinie 35 wurde umgeleitet

Es geht um ein Teilstück am Mittleren Graben. Die Augsburger Stadtentwässerung führte zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße Kanalbauarbeiten durch. Der Fahrzeugverkehr war seit Ende Juli gesperrt. Die Umleitung, die auch am Donnerstag noch gilt, führt Richtung Norden (MAN) über den Lauterlech und Pilgerhausstraße zurück auf den Graben. Richtung Süden (City-Galerie) erfolgt die Umleitung über die Jakoberstraße, Jakoberwallstraße und zurück auf den Graben.

Der Fuß- und Radverkehr wurde an der Baustelle vorbeigeführt. Die Buslinie 35 wird noch bis Donnerstag umgeleitet. Richtung Norden entfällt die Haltestelle Pilgerhausstraße und in Richtung Süden wird stattdessen die Haltestelle Pilgerhausstraße der Linie 23 angefahren.

