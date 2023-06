Spielwiesn kommt: Spielemesse wechselt von München nach Augsburg

Die Spielemesse "Spielwiesn" findet erstmals im November in Augsburg statt. Im Vorjahr kamen in München 12.000 Besucher zur Veranstaltung.

Der Messestandort Augsburg hat eine weitere neue Messe an Land gezogen. Im November findet erstmals die Spielemesse "Spielwiesn" im Messezentrum in Augsburg statt. Die Veranstaltung für Brett- und Gesellschaftsspiele war zuvor in München.

Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, bestätigt den Abschluss: "Durch intensive Gespräche in den vergangenen Monaten ist es uns gelungen, eine weitere neue Endverbraucherveranstaltung nach Augsburg zu holen." Mit der „Spielwiesn“ komme Süddeutschlands größte Spielemesse nach erfolgreichen Jahren in München nun nach Augsburg.

Spielmesse "Spielwiesn" findet von 3. bis 5. November 2023 in Augsburg statt

Die Spielwiesn findet vom 3. bis 5. November erstmals in Augsburg statt. Geplant sind für die Veranstaltung die Messehallen 5, 6 und 7. Die Veranstaltung zog in 2022 rund 60 Aussteller und 12.000 Besucher an. Rau sagt: "Für die Messe Augsburg ist der Wechsel der Spielwiesn nach Augsburg ein Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit des Messeplatz Augsburg in Bayern." Er freue sich besonders, so Rau, dass man einen weiteren Veranstalter erstmals als Gast in Augsburg begrüßen dürfe.

Die Geschäftsführer des Veranstalters, Petra Griebel und Thomas Gärtner, freuen sich auf Augsburg: "Hauptgründe für den Umzug sind die Kosten in München, die für ein Konzept wie das der Spielwiesn mit vielen freien und nicht verkauften Spielflächen nicht mehr finanzierbar ist." Wichtig seien ebenso das Ambiente des Messegeländes in Augsburg sowie "das Entgegenkommen und die kooperative Atmosphäre bei Gesprächen mit der Messeleitung".

