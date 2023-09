Augsburg

Spielplatz Äußere Ladehöfe bekommt neuen Turm

Plus Seit Dezember war der beliebte Spielturm gesperrt. Jetzt hat die Stadt provisorisch eine Rutsche und Wipptiere aufgestellt.

Über ein halbes Jahr war der beliebte Spielplatz "Äußere Ladehöfe" an der Alpenstraße gesperrt, weil ein großer Spielturm defekt war und die Stadt keinen Ersatz bekam. Jetzt hat sich dort etwas getan. Der kaputte Turm wurde entfernt, stattdessen gibt es eine kleine Schaukel und zwei "Federwipptiere". Doch das soll laut Stadt nicht der endgültige Zustand sein.

Noch ist der Spielplatz ein Provisorium. Foto: Annette Zoepf

Die große Röhrenrutsche war bei den Kindern beliebt, berichten Anwohner. Neben der Rutsche laden Holzpodeste die Eltern ein, in der Sonne zu sitzen und ihren Kindern beim Toben zuzusehen. Umso erstaunter waren sie, als die Rutsche nach monatelangem Gebrauch plötzlich gesperrt wurde. Angeblich wegen gravierender Sicherheitsmängel. Über mehrere Monate war die Anlage mit Gittern eingezäunt. Aufgrund von Instandsetzungen und Sicherheitsprüfungen des TÜV-Prüfers sei der Spielplatz bis auf Weiteres geschlossen, war auf Tafeln zu lesen, die rundum am Gitter angebracht werden. Die Stadt bitte um Verständnis. "Dass ein Spielplatz geprüft werden muss, sehe ich ein - aber dass dann monatelang nichts passiert, dafür habe ich dann gar kein Verständnis", ärgerte sich eine Großmutter, die dorthin regelmäßig mit ihrem Enkel zum Spielen kam. Briefe an die Stadt zeigten keine Wirkung.

