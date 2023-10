Augsburg

11:30 Uhr

Stadt ändert Radverkehrs-Führung in der Bahnstraße

In der Bahnstraße in Göggingen gibt es abschnittsweise jetzt zwei Schutzstreifen für Radler.

In Göggingen gibt es jetzt einen Schutzstreifen für Radler im Verkehr bergauf. In Gegenrichtung wurde die abgefahrene Radwegmarkierung in Teilen entfernt.

Die Stadt hat in der Bahnstraße in Göggingen die Radverkehrs-Führung geändert. Der bisher vorhandene bergab verlaufende Radfahrstreifen war bereits stark abgefahren und entsprach nicht mehr den aktuellen Standards, so das Baureferat. Da nicht genug Platz ist für Radstreifen auf beiden Seiten und das Schutzbedürfnis von Radlern bergauf höher eingeschätzt wird, wurde zuletzt ein 1,50 Meter breiter Schutzstreifen bergauf neu eingerichtet. Dort gilt nun ganztags ein Halteverbot. Neuer Schutzstreifen für Radfahrer in Augsburg-Göggingen Bergab wurde ab der Allgäuer Straße bis zur Alemannenstraße und vor der Kreuzung Bahnstraße/Bgm.-Aurnhammer-Straße ebenfalls ein 1,50 Meter breiter Schutzstreifen eingerichtet. Wo dazwischen nicht genug Platz war, wurden mehrere Radsymbole als Piktogrammkette auf der Fahrbahn markiert. An den Ampelkreuzungen hat die Stadt erweiterte Aufstellflächen für den Radverkehr markiert. Die Bahnstraße gilt als wichtige Ost-West-Verbindung in Göggingen. Unter anderem fahren hier viele Schüler der Friedrich-Ebert-Schule. (skro)

