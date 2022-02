Stadt Augsburg bessert nach Kritik am Plärrer-Testzentrum zügig nach

Plus Fußgänger mussten teils zwei Stunden warten, die Kritik war harsch. Nun gibt es Teststrecken, auch beim Personal tut sich etwas. Dennoch gibt es weiter Probleme.

Zweimal im Jahr herrscht auf dem Areal Volksfeststimmung. Dann schlägt der Plärrer, Schwabens größtes Volksfest, seine Zelte auf dem Plärrergelände auf. Durch Corona war dies anders: Der Plärrer fiel 2020 und 2021 aus, ob es 2022 einen Osterplärrer geben wird, ist fraglich. Derzeit ist ein Teil des Geländes aber auch von einer anderen Einrichtung in Beschlag genommen: Die Stadt Augsburg hat ihr Testzentrum Mitte Januar vom Messezentrum auf den Plärrer umgezogen. Aktuell gibt es vor allem bei Fußgängerinnen und Fußgängern Ärger, weil sie teils lange Wartezeiten hatten. Wer mit dem Auto kommt, ist dagegen deutlich schneller dran. Die Stadt sieht nach teils harscher Kritik Handlungsbedarf. Darum wird nun zügig nachgebessert.