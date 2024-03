Stadt bietet Infoveranstaltungen zu Süchtigentreff an

Die Stadt bietet Bürgersprechstunden, eine Informationsveranstaltung und einen Stadtteilspaziergang an.

Die Stadt Augsburg arbeitet wie berichtet an einem neuen Gesamtkonzept für den Helmut-Haller-Platz in Oberhausen. Parallel dazu wird die Suchthilfe in Augsburg weiterentwickelt. Als möglicher neuer Standort ist die evangelische Kirche St. Johannes in der Donauwörther Straße 3 im Gespräch. Die Stadt will mit den Bürgern in den Austausch treten und bietet dafür mehrere Veranstaltungen.

Auf dem Friedensplatz in Oberhausen bietet Ordnungsreferent Frank Pintsch zwei offene Bürgersprechstunden an. Sie finden statt am Montag, 11. März, von 17 bis 19 Uhr und Donnerstag, 28. März, von 12 bis 14 Uhr statt. Zusammen mit Gesundheitsreferent Reiner Erben und Sozialreferent Martin Schenkelberg lädt Ordnungsreferent Frank Pintsch alle Interessierten zu einer weiteren großen Informationsveranstaltung am Samstag, 16. März, um 10 Uhr im Gemeindesaal St. Johannes, Donauwörther Straße 3, ein. Außerdem gibt es am Samstag, 23. März, die Möglichkeit, an einem Stadtteilspaziergang mit Pintsch teilzunehmen. Um 9 Uhr ist Treffpunkt am Friedensplatz in Oberhausen. Anwohnerinnen und Anwohner können darüber hinaus ihre Fragen per E-Mail an forum.johannes@augsburg.de richten. (ziss)

