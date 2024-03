Augsburg

Das sagen Leserinnen und Leser zum Streitthema Süchtigentreff in Oberhausen

Viele Anwohner sind gegen den neuen Süchtigentreff nahe der Wertachbrücke in Oberhausen. Auch Leserinnen und Leser äußern sich kritisch.

Plus Die Idee, in Oberhausen einen neuen Süchtigentreff zu schaffen, stößt auf Widerstand. Auch viele Leser melden sich zu Wort. Was sie von der Idee halten.

"Eine großartige Leistung vom Kaufhaus Jung, sich über Jahrzehnte mit seiner hochwertigen Kollektion zu halten und zugleich das Stadtbild positiv zu prägen, trotz des bunten Sammelsuriums, das sich seit Jahren in der übrigen Wertach- und Ulmerstraße in friedlicher Koexistenz zusammengefunden hat. Hinzu kam jetzt auch noch die moderne Fassade des neuen Hotels Leonardo. Ein optisch gelungenes, niveauvolles Ensemble. Und nun die neuen Planungen der Stadtregierung, ein Hin- und Herpendeln der Obdachlosen zwischen Oberhauser Bahnhof und Wertachbrücke. Wieso entwickelt man nicht endlich ein praktikables Gesamtkonzept und sucht dafür einen geeigneten Ort, möglichst weit weg von Schulen, Kindergärten und Jugendzentren. Die Stadt sollte flexibler sein, auch andere Standorte prüfen, in Pfersee, Kriegshaber, Göggingen oder Hochzoll, denn niemand wünscht sich die Szene vor seinem Haus, aber wieso muss es zwingend Oberhausen sein? Vielleicht weil es einfacher ist, nach dem Motto, na ja, da ist es sowieso schon schön bunt, da kommt es auf ein bisschen mehr auch nicht mehr an?" Eva Streit, Augsburg

"Warum immer Oberhausen? Augsburg ist groß, da könnte doch in Göggingen, Bergheim oder Spickel ein Brennpunkt entstehen, der Suchtkranken Unterkunft bietet und die kranken Menschen betreut. Der Helmut-Haller-Platz, auf dem unser Fußball-Idol Helmut Haller mit Füßen getreten wird, hat sich zur Suchtzone von Drogen und Kriminalität entwickelt und so soll es jetzt in der Pfarei St. Johannnes und Umgebung weitergehen? Hier monieren die Herren Falzboden und Ferstl berechtigt." Jürgen Hajek, Bobingen

