Stadtrat Marcon greift die Stadtregierung wegen Baumfällungen an

Augsburg in Bürgerhand wirft der Stadt vor, die eigene Verordnung auszuhebeln. Bäume würden vor allem als Hindernis und Kostenfaktor gesehen.

Die Wählervereinigung Augsburg in Bürgerhand greift die Stadtregierung scharf wegen ihrer Planungen zu den Baumfällungen auf dem Bahnhofsvorplatz an. Das CSU-geführte Baureferat und das von den Grünen geführte Umweltreferat hebelten die eigene Baumschutzverordnung aus, mit der wertvoller Baumbestand eigentlich geschützt werden solle.

Wie berichtet wollte die Stadt zuletzt im Bauausschuss des Stadtrats das Okay dafür haben, sämtliche Bäume auf dem Bahnhofsvorplatz im Zuge von dessen Neugestaltung zu fällen. Auch in der Viktoria- und der westlichen Bahnhofsstraße sollen Bäume fallen. Den 45 Fällungen stehen 59 Neupflanzungen gegenüber, wobei diese Bäume zunächst deutlich kleiner sein werden. Hintergrund der Fällungen: Die Bäume seien in einem teils schlechten Zustand, so die Stadt. Auf Grundlage dieser Untersuchungen fand auch der Architektenwettbewerb zum Bahnhofsvorplatz statt.

Auf Antrag der Grünen flog das Thema nun vor der Sommerpause von der Tagesordnung. Zuletzt stellte auch Augsburg in Bürgerhand einen ähnlichen Antrag. Die Stadt habe zuletzt unter viel Eigenlob ein Klimaschutzpaket vorgestellt und ein Programm zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels beschlossen, so Stadrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand). Die Abholzungsaktion passe aber wohl kaum dazu. "Der Regierung fehlt nicht nur ein schlüssiges Klimakonzept, sie ist immer noch getrieben von der Ideologie, dass städtisches Grün ein Hemmnis und ein Kostenfaktor in der Bauplanung darstellt", so Marcon. Man unterstütze den Verein Baumallianz in seinem Protest. Die Fällungen müssten in jedem Fall verhindert werden, so Marcon. In den vergangenen Jahren seien mehr als 100 Bäume in der Innenstadt am Königsplatz, in der Halderstraße, vor dem Theater und an der Staatsbibliothek gefallen. (skro)