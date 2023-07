Augsburg

07:43 Uhr

Strom und Gas: Stadtwerke Augsburg führen neue Tarife ein

Plus Die Preise in Augsburg gehen nach unten, externe Anbieter sind aber oftmals günstiger. Inzwischen sind fast alle Kunden über ihre neuen Abschlagszahlungen informiert.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke haben zusätzlich zu den Grundversorgungs-Tarifen bei Strom und Gas, in denen im Verlauf der Energiekrise seit eineinhalb Jahren etliche Kunden gezwungenermaßen landeten und in denen es zum Jahreswechsel saftige Erhöhungen gab, wieder günstigere Tarife auf den Markt gebracht. Riesige Einsparungen im Geldbeutel bringen diese allerdings noch nicht.

Beim Strom werden im neu eingeführten Tarif "Strom Augsburg natur" 38,3 Cent für die Kilowattstunde fällig, in der Grundversorgung waren es zuletzt 52,5 Cent. Allerdings macht sich das auf der Kundenrechnung nicht in diesem Maß bemerkbar, weil die staatliche Strompreisbremse beim bisherigen Grundversorgungstarif dämpfend wirkt. Die Bundesregelung deckelt den Strompreis für Verbraucher auf 40 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des prognostizierten Energieverbrauchs in 2023 - mehr darf der Versorger den Kunden nicht in Rechnung stellen. Die Differenz gleicht der Staat aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen