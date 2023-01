Augsburg

Stadtwerke setzen Fernwärmeausbau fort - welche Stadtteile das betrifft

In Lechhausen haben die Stadtwerke vor mehr als zehn Jahren eine Gasturbine und ein Hackschnitzelkraftwerk gebaut, um Fernwärme produzieren zu können.

Umgerechnet werden 2100 Haushalte in Augsburg neu an das Fernwärmenetz angeschlossen. In den kommenden Jahren soll der Stellenwert deutlich zunehmen.

