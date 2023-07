Augsburg

12:00 Uhr

Star auf der Freilichtbühne: Das Geheimnis hinter Pomme-de-Terre

Plus Das Musical "3 Musketiere" begeistert derzeit auf der Augsburger Freilichtbühne. Der heimliche Star ist ein Pferd. Dahinter steckt schweißtreibende Arbeit - und eine Geschichte.

Von Ina Marks

Er wedelt mit den Ohren, bleckt die Zähne, ist frech und dabei nicht mehr der Jüngste. Auf der Augsburger Freilichtbühne begeistern derzeit etliche Darstellerinnen und Darsteller des Musicals "3 Musketiere" ihr Publikum. Doch ausgerechnet ein alter Gaul ist der heimliche Star: das Pferd Pomme-de-Terre (Kartoffel), auf dem der junge D'Artagnan in sein Abenteuer reitet. Hinter dem Pferdegestell steckt eine Geschichte - und schweißtreibende Arbeit.

Jedes Mal, wenn der Schlussapplaus an der Freilichtbühne am Roten Tor erklingt, freuen sich Peter Granetzky und einer seiner sich abwechselnden Kollegen auf eine Dusche. Denn für zwei Darsteller bedeutet das aktuelle Musical des Staatstheaters Augsburg einen Kraftakt. Sie schlüpfen für jede Aufführung in das rund 90 Kilogramm schwere Kostüm und erwecken den drolligen Pomme-de-Terre zum Leben. Die Pferdefigur stammt aus der wohl berühmtesten Puppenwerkstatt der Welt, verrät Operndirektor Daniel Herzog. "Die lebensgroße Puppe wurde in Jim Henson's Creature Shop, London, entworfen. Hier wurden schon die Muppets oder auch die Figuren der Sesamstraße angefertigt." Dank der Feinarbeit könne das Pferd nicht nur wiehern, sondern auch Freude oder Erstaunen zeigen und sogar zwinkern.

