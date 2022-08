Augsburg

vor 47 Min.

Steigende Bauzinsen: Weniger Menschen können sich ein Eigenheim leisten

Plus Ein Augsburger Finanzexperte schildert, wie er die Lage einschätzt und warum die Immobilienpreise in Augsburg stärker gestiegen sind als im bayerischen Durchschnitt.

Von Andrea Wenzel

Seit Ende vergangenen Jahres haben sich Bauzinsen verdreifacht, während die Preise für Immobilien auf hohem Niveau verharren. Der Traum von Eigenheim wird demnach für einige nicht mehr in Erfüllung gehen. Bei einer bayernweiten Umfrage der Commerzbank gaben 58 Prozent der Befragten an, sich kein eigenes Haus oder eine Wohnung (mehr) leisten zu können. Wer das Projekt Eigenheim angeht, müsse genauer planen, so Stefan Rossmayer, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen