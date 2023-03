Die Lohnforderung von Verdi käme die Stadt Augsburg teuer

Die gegenwärtige Lage wird ja nicht durch die im öffentlichen Dienst generell immer verhandlungswillige Arbeitgeberseite verursacht , sondern von einer verantwortungslosen Clique von Gewerkschaftsbossen , die sich "endlich einmal in der Lage fühlen, grenzenlose Macht auszuüben" .



Das schmeichelt diesen " Damen und Herren " natürlich, sie fühlen sich wohl auf ihrem Feldherrnhügel und leben das jetzt aus !



Daß die Lohnforderungen völlig utopisch und jenseits dieser Welt sind , ist auch diesen "Damen und Herren" bewußt !



Es dürfte kaum eine Kommune geben , die in der Lage ist , dauerhaft die jetzt geforderten höheren Löhne zahlen zu können .

Dann werden eben in Zukunft noch weniger Schulen und Stadtbäder saniert werden können .

Gut so - wenn das von dieser Gewerkschaftler-Führungsclique gewollt ist



Daß die höheren Gehälter durch Steuer-,Abgaben- und Fahrpreiserhöhungen ausgeglichen werden müssen - ist ebenso klar .



Insofern werden die , die jetzt über diese abwegig hohen Lohnforderungen jubilieren und sich von den Gewerkschaftsbossen "ganz toll vertreten fühlen" , bald wieder betreten aus der Wäsche schauen . Wenn sie merken , daß sie sich damit auch selbst ein Bein gestellt haben - denn sie werden ja auch die bald kommenden Steuer-, Abgaben- und Fahrpreiserhöhungen zu zahlen haben .

Man schießt sich also ein Eigentor , da man den Rachen nicht voll bekommen kann !



