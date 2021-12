Augsburg

06:30 Uhr

Strenge Corona-Regeln in der Gastronomie: Chef des Thing zieht Konsequenzen

Plus Tobias Keilen hat das beliebte Lokal Thing in der Augsburger Altstadt vorerst geschlossen. Auch andere Gastronomen haben mit der aktuellen Lage zu kämpfen.

Von Johannes Kapfer

Die aktuell geltenden Corona-Regeln in der Gastronomie - 2G drinnen wie draußen, Sperrstunde ab 22 Uhr - bringen viele Augsburger Wirte in Schwierigkeiten. Tobias Keilen, Betreiber des Thing in der Altstadt, hat jetzt Konsequenzen gezogen: Das beliebte Lokal ist vorerst geschlossen. Im Januar, hofft er, kann er das Thing wieder aufsperren. Doch wie haben es andere Gastronomen in Augsburg?

