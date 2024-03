Studierendenwerk eröffnet Neubau in der Nähe zur Uni

Für Studierende in Augsburg gibt es jetzt eine zentrale Anlaufstelle, wenn es um BAföG, Wohnservice und Co. geht. Dafür investiert das Studierendenwerk zwölf Millionen Euro.

Bislang waren die einzelnen Servicebereiche des Studierendenwerks Augsburg, wie beispielsweise Wohnservice oder das BAföG-Amt, auf vier Standorte im Augsburger Stadtgebiet verteilt. Für Studentinnen und Studenten von Uni und Technischer Hochschule bedeute dies teils lange Wege zwischen den einzelnen Anlaufstellen. Dazu waren nicht alle Gebäude barrierefrei. Damit ist jetzt Schluss. Alle Services gibt es nun gebündelt in einem Neubau in der Bürgermeister-Ulrich-Straße, der jetzt eröffnet wurde. Auf dem Grundstück, das der Freistaat dem Studierendenwerk in Erbpacht überlassen, hat, ist ein markantes Gebäude mit einer auffällig vertikal gegliederten Glasfassade entstanden.

Auf rund 2500 Quadratmetern sind 70 moderne Arbeitsplätze untergebracht. Geplant wurde der Neubau von dem Stuttgarter Büro Drei Architekten, das bereits die direkt benachbarte Wohnanlage für 433 Studierende realisiert hat. Die Baukosten belaufen sich auf rund 12 Millionen Euro und werden aus Eigenmitteln des Studierendenwerks finanziert. (AZ)

