Sudetendeutsche kommen an Pfingsten in Augsburg zusammen

Beim Sudetendeutschen Tag erwartet die Besucher in der Messe in Augsburg ein Programm mit Vorträgen, Präsentationen, Musik, Tanz und Kulinarik.

Am Pfingstwochenende kommen Sudetendeutsche aus nah und fern beim Sudetendeutschen Tag nach Stationen in Hof und Regensburg zum wiederholten Male in der Friedensstadt Augsburg zusammen. Auch in diesem Jahr erwarten sie in der Messe Augsburg zahlreiche Vorträge, Präsentationen, Mundartlesungen, Filmvorführungen, Buchvorstellungen, musikalische Darbietungen und Diskussionsrunden.

Ministerpräsident Söder spricht auf Sudetendeutschem Tag in Augsburg

Zu den festen Programmpunkten zählen laut Veranstalter die feierliche Kulturpreisverleihung am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses, die Verleihung des Europäischen Karls-Preises (10.30 Uhr) sowie der Heimatabend am Samstag, 18. Mai, (19 Uhr) und das Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier am Pfingstsonntag um 9 Uhr. Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird die Hauptkundgebung am Pfingstsonntag, 19. Mai, sein. Zu hören sind ab 11 Uhr der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe Bernd Posselt und der Bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder, der Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe ist. Dazu gibt es ein Böhmisches Dorffest, auf dem das sudetendeutsche Kulturerbe durch Musik, Tanz und Kulinarik sinnlich erfahrbar wird.

Gerade für die Jüngeren ist der Sudetendeutsche Tag laut einer Pressemitteilung der Landsmannschaft eine einmalige Gelegenheit, mit der Erlebnisgeneration ins Gespräch zu kommen – also mit jenen, die noch vor der Vertreibung in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien zur Welt gekommen sind. Viele Enkel und Urenkel hätten Fragen zu ihrer Familiengeschichte und zur Heimat ihrer Vorfahren. Der Sudetendeutsche Tag gebe Antworten darauf. (AZ)

