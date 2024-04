Augsburg/Südtirol

14:20 Uhr

82-jähriger Wanderer verunglückt in Südtirol tödlich: So dramatisch war der Einsatz

Ein 82-jähriger Wanderer aus Königsbrunn ist bei einem Ausflug mit seiner Frau in Südtirol tödlich verunglückt. Er war in den Abgrund gestürzt.

Plus Ein älteres Ehepaar aus Königsbrunn war beim Wandern in Südtirol. Der Ausflug endete für den Mann tödlich. Was der Sprecher der Bergrettung Meran berichtet.

Von Ina Marks

"Der Vellauer Felsenweg bietet einen fantastischen Ausblick über das Etschtal" - so wird der etwa 5,5 Kilometer lange Höhenwanderweg in Südtirol beschrieben. Ein Ehepaar aus Königsbrunn ist den beliebten Pfad am Montag gewandert. Der Ausflug endete tragisch. Der 82 Jahre alte Mann kam dabei ums Leben.

"Der Weg ist gut gewartet, er ist durchschnittlich einen Meter breit. Man muss ihn konzentriert laufen", sagt ein Pressesprecher der Bergrettung Meran gegenüber unserer Redaktion. Auf dem Vellauer Felsenweg sei schon lange nichts mehr passiert, fügt er hinzu. Am Montagnachmittag allerdings kam es dort zu einem tragischen Unfall. Ein 82 Jahre alter Mann war beim Wandern auf dem engen und ausgesetzten Steig in den Abgrund gestürzt. Seine 70 Jahre alte Ehefrau musste hilflos zusehen. Zunächst hieß es, das Ehepaar stamme aus Augsburg. Wie die Finanzpolizei Meran auf Nachfrage weiter informiert, lebten die gebürtigen Augsburger in Königsbrunn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen