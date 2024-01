Augsburg

27.01.2024

Susanne Flynn öffnet Türen für Projekte in der Jakobervorstadt

Plus Die Architektin unterstützt als Quartiersmanagerin die Entwicklung von Projekten im Stadtteil. Beim Zollhaus sieht sie Erfolge, ein neuer Spielplatz macht Freude.

Von Michael Hörmann

Sie selbst wohnt in München. Doch der Augsburger Stadtteil Jakobervorstadt ist Susanne Flynn ans Herz gewachsen. Die selbstständige Architektin arbeitet seit vier Jahren als Verantwortliche im Quartiersmanagement Jakobervorstadt Nord. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen im Stadtteil zusammenzubringen und einzelne Projekte voranzubringen. Susanne Flynn sieht sich und ihre Mitstreiter aus dem Stadtteil auf einem guten Weg, auch wenn mancher Wunsch sich nicht so schnell umsetzen lässt. Es gebe Erfolge, sagt sie. Die Entwicklung beim Zollhaus gehöre dazu, ebenso die Neugestaltung eines Spielplatzes im Viertel.

In der Pilgerhausstraße hat Susanne Flynn ein kleines Büro

Die Architektin hat in der Pilgerhausstraße ein kleines Büro. Es liegt in einem überdachten Durchgang. Das Lokal Luna befindet sich etwas versetzt gegenüber. Im Büro mit der großen Glasfront befinden sich an den Wänden mehrere Skizzen und Planausschnitte von Projekten, die sich in der Jakobervorstadt abspielen. Mit diesen Themen ist Susanne Flynn gut vertraut. Sie hat sich eingearbeitet in die Materie, auch wenn die Corona-Pandemie eine schwierige Zeit gewesen sei. Persönliche Kontakte blieben über einen langen Zeitraum außen vor. Man kommunizierte über Videoschaltungen. Jetzt ist der direkte Austausch wieder problemlos möglich. Es kann passieren, dass Menschen aus dem Viertel einfach mal zur Türe hereinkommen und ihr Anliegen vortragen.

