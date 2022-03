Augsburg

vor 17 Min.

Augsburger Tafel erlebt Ansturm von Geflüchteten aus der Ukraine

Vor dem Gebäude der Tafel in Oberhausen bildeten sich am Dienstag lange Schlangen bei einer Sonder-Ausgabeaktion für ukrainische Geflüchtete.

Plus Bei der Sonderausgabe von Lebensmitteln ist der Ansturm so groß, dass nicht alle versorgt werden können. Nun gibt es einen Aufnahmestopp und mehr Termine nächste Woche.

Von Leonhard Pitz

"Wahnsinn“. Dieses Wort wird Tafel-Vorstand Stephan Lober noch häufiger sagen an diesem Tag. Am Dienstag öffnete die Augsburger Tafel ihre Tore und Lebensmittelkisten für Menschen aus der Ukraine. Es kamen deutlich mehr als erwartet - am Ende konnten nicht alle versorgt werden.

