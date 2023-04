Testzentrum in Augsburg arbeitete zeitweise ohne Vertrag für die Stadt

Plus In der Hochphase der Pandemie versäumte es die Stadt Augsburg, einen Vertrag mit dem Betreiber des Testzentrums zu verlängern. Im Stadtrat krachte es deswegen.

Das Corona-Testzentrum, das die Firma Bäuerle im Auftrag der Stadt Augsburg beziehungsweise des Freistaats betrieb, hat 2021 ein Dreivierteljahr lang ohne gültige vertragliche Basis gearbeitet. Zwar wurde im September 2020 ein Vertrag geschlossen, eine Verlängerung in schriftlicher Form wurde aber versäumt. Das fiel dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt im Rahmen einer Überprüfung auf. Faktisch ist der Stadt dadurch zwar kein Schaden entstanden, allerdings musste sich Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) im Stadtrat harsche Kritik aus der Opposition anhören. Denn bereits die sich länger hinziehende Abrechnung für Impf- und Testzentrum gegenüber dem Freistaat hatte für Nachfragen gesorgt.

Wie berichtet geht es dabei um 16 Millionen Euro. Die Stadt hatte das Geld an Bäuerle gegen Vorlage von Rechnungen gezahlt und kann sich dieses Geld ihrerseits vom Freistaat holen. Allerdings kam es aufgrund von Personalengpässen zu Verzögerungen in der Bearbeitung. Inzwischen ist ein Teil der 16 Millionen Euro bereits bei der Stadt angekommen, die Fristen für den Rest könnten alle eingehalten werden, versichert Erben.

Opposition im Augsburger Stadtrat: "Kleiner Skandal" und "Dilettantismus"

Aus der Opposition hagelte es Kritik. "War die Verwaltung überfordert, hat der Referent zu wenig auf die Dinge geschaut? Ich würde es als kleinen Skandal bezeichnen, dass ohne Vertrag gearbeitet wurde", sagte Lars Vollmar (Bürgerliche Mitte). Sozialfraktions-Chef Florian Freund sprach von einem "verheerenden Bild". Das Testzentrum habe man wohl "fröhlich vor sich hin betrieben", die Stadtspitze dabei abermals "Dilettantismus" an den Tag gelegt. Friedrich Baur (AfD) sprach von mangelnder Kontrolle seitens der Stadt Augsburg.

In einem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes wird – darauf ließen die Wortmeldungen einiger Stadträte schließen – offensichtlich auch die Frage aufgeworfen, ob die Leistungen ausreichend kontrolliert wurden. Und ob die Stadt angesichts der sich ändernden Rahmenbedingungen in der Pandemie genau genug geschaut habe, wie hoch der finanzielle Aufwand für Tests war. Faktisch wird sich der fehlende Vertrag im Haushalt aber nicht negativ bemerkbar machen, weil der Freistaat die Kostenerstattung bereits bewilligt hat.

Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben: "Ich stelle mich vor meine Mitarbeiter"

Gesundheitsreferent Erben sagte, dass man sich noch einmal die Lage zum Jahreswechsel 2020/21 vor Augen führen müsse. Damals traf die zweite Corona-Welle die Stadt recht hart. "Wir hatten steigende Inzidenzwerte, es gab die Diskussion über Ausgangssperren, wir mussten ein Impfzentrum aufbauen und es gab ständig wechselnde Vorgaben. Unser Ziel war, die Bevölkerung zu schützen", so Erben. Vor diesem Hintergrund habe man in der Verwaltungsarbeit priorisiert und die Verlängerung des Vertrags nur mündlich und per Mail vereinbart, aber keinen neuen Vertrag aufgesetzt. "Ich stelle mich vor meine Mitarbeiter und übernehme die Verantwortung", sagte Erben. Grünen-Fraktionschefin Verena von Mutius sprang ihm bei und sagte, man sei damals froh um das reibungslos funktionierende Testzentrum gewesen. "Das haben wir alle uns ans Revers geheftet." Nun müsse man aus dem Versäumnis lernen.

Die CSU-Fraktion schwieg zu dem Thema. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bemerkte aber in Richtung Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei spitz, es sei interessant, dass in deren Bewertung jetzt der Referent an allem Schuld sei. Als Sozialbürgemeister Stefan Kiefer (SPD) 2018 wegen einer millionenschweren Zuschuss-Panne im Jugendamt im Feuer stand, habe sich die SPD ganz anders zu Verantwortlichkeiten geäußert. Am Ende beschloss der Stadtrat den Vertrag mit Laufzeit vom 1. Januar bis 26. September 2021 nachträglich.