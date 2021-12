Augsburg

vor 31 Min.

Testpflicht in Kitas: Es sind noch nicht alle Fragen geklärt

Plus 112 Kitas starten kommende Woche in Augsburg mit freiwilligen PCR-Pooltests. Lolli- oder Schnelltest sind ab Januar Pflicht. Derzeit laufen Pläne für die Umsetzung.

Von Miriam Zissler

Am Dienstag gab der Freistaat bekannt, wie er sich den Testpflicht in Kitas nach den Weihnachtsferien vorstellt. So könnten Kitas - genauso wie Lolli-Tests an Grundschulen - Pooltests einführen. Kinder, die an keiner Pooltestung teilnehmen, müssten dreimal wöchentlich einen Schnelltest durchführen. Ab kommender Woche starten in Augsburg bereits zahlreiche Kitas mit der Lolli-Pool-Testung. Es sind bei der Stadt aber noch einige Fragen offen, wie die Testpflicht im Januar umgesetzt werden soll.

