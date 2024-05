Theaterviertelfest startet mit Puccini, Bier und guter Stimmung

Der Opernchor des Staatstheaters eröffnete das zweitägige Fest. Hunderte Gäste strömten am Freitagabend in das Viertel rund um die Dauer-Baustelle. Organisatoren sind zufrieden.

Bei sonnigem Wetter hat am frühen Freitagabend das zweitägige Theaterviertelfest begonnen. Mehrere hundert Gäste säumten die Ludwigstraße, als der Opernchor des Augsburger Staatstheaters das Fest mit Gesang aus Turandot offiziell eröffnete. Die Organisatoren des Vereins "Theaterviertel jetzt" zeigten sich dementsprechend zufrieden. "Wir sind wahnsinnig glücklich, so volle, schön gestaltete Straßen zu sehen", sagte der Vorsitzende Richard Goerlich. Am Donnerstag habe er noch mit dem Schlimmsten gerechnet, sollten die regnerischen Vorhersagen eintreffen.

Das erstmalig stattfindende Theaterviertelfest bietet am Freitag und Samstag ein umfangreiches Programm. Auf vier Bühnen gibt es Darbietungen aus unterschiedlichen musikalischen Genres. Im Ludwigstraßen-Parkhaus stellen zudem 25 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Das "Weiße Lamm" hat in der Ludwigstraße einen "Kultur-Biergarten" mit Holzbänken, kleinen Palmen und Olivenbäumen aufgebaut. Darüber hinaus sind mehrere Vereine mit Ständen vertreten: der Deutsche Alpenverein mit einer Kletterwand unweit des Hofgartens, die Aidshilfe in der Theaterstraße mit einem Glücksrad.

Beim Start des Theaterviertelfests war viel los. Foto: Annette Zoepf

Theaterviertelfest 2024: Am frühen Freitagabend ist das Gedränge groß

Vor der Hauptbühne an der Einmündung Theater-/Ludwigstraße beim "Weissen Lamm" ist das Gedränge am Freitag um kurz nach 18 Uhr groß. Markus Weber ist mit drei Freunden spontan vorbeigekommen. "Es ist gut, dass man die offenen Straßen nutzen kann", sagt er. Weber würde es gutheißen, wenn die Sperrung der Ludwigstraße für den Autoverkehr dauerhaft bestünde. "Der Spirit ist gut hier." Am Samstag wollen die Freunde wieder vorbeisehen. Dann beginnt das Programm um 11 Uhr auf der Viertelbühne am Theaterplatz mit dem Dampfnudel Gebläse. Um 17 Uhr spielt dort Disco Inferno, ab 20 Uhr gibt es Hits auf Eis. Auch auf der Fronhof-Bühne läuft ab 12.30 Uhr durchgängig Musik, zunächst mit der Nubia Latino Band, ab 19.30 Uhr soll eine Jam Session vom Neruda Kulturcafé für Stimmung sorgen.

Das zweitägige Fest findet im Schatten der Theater-Baustelle statt. Nach aktuellem Stand sollen die Gebäude 2028 fertiggestellt sein, erste Aufführungen werden voraussichtlich im Herbst 2030 folgen. Die Kosten liegen nach aktuellen Berechnungen bei rund 340 Millionen Euro. Goerlich betont, dass es ihm und seinen Mitstreitern wie Generation Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller beim Theaterviertelfest darum gehe, dass "ein lebendiges Theaterviertel entsteht". "Wir unterstützen die Theatersanierung. Aber es war unsere Bedingung, dass sich daneben ein Kreativviertel herausbildet", so Goerlich.

Die Stadt unterstützt das Fest mit einem Zuschuss von maximal 80.000 Euro. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte das Kulturreferat wenige Tage vor dem Fest, dass dieser voraussichtlich komplett ausgeschöpft werde. Zudem nannte das Kulturreferat mehrere Punkte, wonach es einen Erfolg oder Misserfolg bemisst. Einer davon: "Wenn an den beiden Tagen viele Besucherinnen und Besucher ins Quartier strömen, um das bunte und vielschichtige kulturelle Programm zu genießen." Am frühen Freitagabend war das Kriterium zumindest erfüllt.

Lesen Sie dazu auch