Tragödie am Rathaus: So laufen die Ermittlungen gegen die Filmer

Plus Die Tragödie am Augsburger Rathaus Ende November ist schlimm genug. Dass Menschen diese gefilmt haben, ist verstörend. Die Polizei ermittelt weiter.

Der Suizid am Augsburger Rathaus beschäftigt weiterhin die Polizei. Augenzeugen hatten bei der Tragödie, die sich am Samstag vor dem ersten Advent vor der Kulisse des Christkindlesmarktes ereignete, den Sprung eines Mannes vom Dach des Rathauses gefilmt. Die Videos verbreiteten sich über Messengerdienste und Internetplattformen rasend schnell. Sie landeten sogar auf den Handys von Kindern und wurden auf Pausenhöfen zum Thema. Schulen waren alarmiert. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen die unbekannten Filmer auf. Polizeisprecher Markus Trieb informiert über den aktuellen Stand.