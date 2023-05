Augsburg

Übergriff auf 17-jährige Kollegin: Altenpfleger muss Geldstrafe zahlen

Plus Mehrere Kolleginnen haben einem Altenpfleger Missbrauch vorgeworfen. Der Mitarbeiter eines Augsburger Seniorenheims wurde nun für einen Übergriff verurteilt.

Von Michael Siegel

Hätte sich alles, was gegen einen Altenpfleger an Missbrauchsvorwürfen erhoben wurde, zweifelsfrei bestätigt, hätte der 36-Jährige mehrere Jahre im Gefängnis landen können. Doch das Gericht sah nach insgesamt vier Verhandlungstagen lediglich einen Übergriff als erwiesen an. Opfer war eine damals 17-jährige Auszubildende.

Der Prozess gegen den Pfleger eines Augsburger Seniorenheims hatte bereits im März begonnen. Am ersten Verhandlungstag hatten zwei Hauptbelastungszeuginnen erhebliche Erinnerungslücken geltend gemacht, was angebliche Übergriffe ihres früheren Arbeitskollegen anbelangte. Allerdings wurde auch eine Zeugin gehört, die zur Tatzeit vor fünf Jahren erst 17 Jahre alt war. Ähnlich wie ihre zwei Kolleginnen aus dem Heim hatte auch sie der Polizei Übergriffe seitens des 36-Jährigen geschildert. Im Falle der mittlerweile 22-jährigen Hausfrau seien es Berührungen und Küsse auf den Nacken und Hals gewesen, die ihr der Angeklagte in einem leeren Patientenzimmer aufgedrängt habe.

