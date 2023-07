Augsburg

Unbekannte stehlen Möbel aus Garten in der Leitershofer Straße

Bislang Unbekannte haben Möbel aus einem Garten in der Leitershofer Straße in Augsburg-Pfersee gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In der Leitershofer Straße in Augsburg-Pfersee brechen Unbekannte in einen Garten ein und stehlen Möbel. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

Aus einem Garten in der Leitershofer Straße in Augsburg-Pfersee haben bislang Unbekannte mehrere Möbel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen vergangenem Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 20 Uhr. Der Beuteschaden liegt demnach im niedrigen dreistelligen Bereich. Polizei meldet Möbel-Diebstahl aus Garten in Leitershofer Str. in Augsburg Die Polizei hat nach eigenen Angaben nun Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruchs aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich bei der Inspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 melden. (kmax)

