Unbekannter bricht in Bäckerei in Haunstetten ein

Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Einbruch in eine Bäckerei in Haunstetten: Der Täter machte aber wohl keine Beute. Laut Polizei passierte die Tat zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 1 Uhr. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu einer Bäckerei in der Straße Auf dem Nol. Ersten Ermittlungen nach wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (möh)

Lesen Sie dazu auch