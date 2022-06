Unbekannter schlägt mit Bierflasche auf Kontrahenten ein

Tatort war der Kongress am Park in Augsburg. Der Täter flüchtete in Richtung Hotelturm. Vorausgegangen war ein verbaler Streit.

Am Sonntag gegen 22.45 Uhr gerieten im Bereich des Kongress am Park in Augsburg zwei Männer aneinander. Laut Polizei entstand zwischen einem erheblich alkoholisierten 26-Jährigen und einem etwas jünger erscheinenden Kontrahenten zunächst ein verbaler Streit. Er endete dann schnell in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Polizei: Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht

Nach anfänglich wechselseitigen Schlägen mit der Faust, nahm der jüngere Mann eine Bierflasche zur Hand und traf den 26-Jährigen damit im Gesicht. Die Flasche ging zu Bruch. Der 26-Jährige wurde am Kopf, im Gesicht und am Oberkörper verletzt. Unter anderem erlitt er Schnittverletzungen im Gesicht und am Oberkörper, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der vermeintlich jüngere Widersacher flüchtete nach der Tat in Richtung Hotelturm. Zeugen beschrieben den flüchtigen Täter als: männlich, 20 Jahre alt, 1,75 Meter große, dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer roten, kurzen Hose und einem weißen T-Shirt. (möh)