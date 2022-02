Augsburg

vor 13 Min.

Unfall mit Straßenbahn in Innenstadt sorgt für Behinderungen

Eine Straßenbahn und ein Auto waren im Kreuzungsbereich der Karolinenstraße in einen Unfall verwickelt.

In einen Unfall in der Innenstadt am späten Dienstagnachmittag waren ein Auto und eine Straßenbahn verwickelt.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in der Innenstadt ist es am Dienstag kurz nach 17 Uhr gekommen. Die Kollision ereignete sich im Kreuzungsbereich der Karolinenstraße. Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr aus Oberhausen wurden alarmiert. Bei dem beteiligten Auto hatten die Airbags ausgelöst. Der 41 Jahre alte Autofahrer wurde vom Notarzt untersucht, nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gab es keine Verletzten. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es weiter. Insgesamt waren 20 Feuerwehrkräfte im Einsatz, der bis circa 17.30 Uhr beendet war. Über die Unfallursache ist bislang noch nichts bekannt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von um die 100.000 Euro. Das Auto hatte demnach einen Totalschaden. (ina)

Themen folgen