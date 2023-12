Uni Augsburg bietet neuen Wissenschafts-Podcast an

„UniA Research to go“ heißt der Podcast der Uni Augsburg, der Hörerinnen und Hörer einen Einblick in den Uni-Alltag aber auch die Welt der Wissenschaft gibt.

Mit „UniA Research to go“ hat die Universität Augsburg einen neuen Wissenschafts-Podcast gestartet. Er richtet sich sowohl an Studierende und Beschäftigte der Uni als auch an alle an Wissenschaft Interessierten, so Manuela Rutsatz, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation. Moderiert wird der Wissenschafts-Podcast von Universitätspräsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel. Sie gibt gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnern Einblicke in den Augsburger Universitätsbetrieb sowie in Forschung und Lehre. Den Podcast gibt es auf der Homepage der Uni (www.uni-a.de) oder bei bekannten Streamingdiensten. (AZ)