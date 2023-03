18-Jährige wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Autofahrer muss in Augsburg abbremsen, eine 18-Jährige sieht dies zu spät. Die junge Frau muss ins Krankenhaus.

In der Rumplerstraße ist es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 18-Jährige auf ihrem Kraftrad auf das Auto eines 24-Jährigen auf, der aufgrund stockenden Verkehrs stehen geblieben war. "Dabei wurde die Frau von ihrem Kraftrad geschleudert und wurde dabei schwer verletzt", so die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (jaka)