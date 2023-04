Augsburg

Veranstalter des Historischen Bürgerfests suchen Geldgeber für Neuauflage

Plus 125.000 Euro wären nötig, um wieder ein Historisches Bürgerfest im August zu ermöglichen. Die Festzone soll an der Stadtmauer nahe der MAN liegen, doch noch fehlt eine Sache.

In den zurückliegenden Wochen war es ruhig geworden um das geplante historische Fest in Augsburg. Das bedeutet aber nicht, dass die Veranstaltung im August abgesagt ist. Im Gegenteil: Die Initiatoren der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg gehen jetzt in die Offensive. Sie möchten im August ein fünftägiges Spektakel auf die Beine stellen. Dazu werden nun Geldgeber gesucht, die die Organisatoren finanziell unterstützen. "Historisches Bürgerfest 2023" am Lueg ins Land nennt sich das Konzept für die Veranstaltung, kalkuliert wird mit einem Etat von 125.000 Euro. Noch aber steht die Genehmigung aus. Zuletzt fand im Jahr 2017 ein historisches Fest in Augsburg statt.

Das Bürgerfest soll am Freitag, 4. August, starten und bis Dienstag, 8. August, dauern. Abschlusstag ist der Tag des Augsburger Friedensfests, also eines Feiertags im Stadtgebiet. Veranstaltungsort ist das Areal an der Stadtmauer nahe der MAN. Hier befindet sich auf einer Anhöhe der Biergarten "Lug ins Land", beim Straßenzug handelt es sich um die Thommstraße. Die Initiatoren der IG Historisches Augsburg möchten nach eigenen Angaben bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder das Bewusstsein für die Geschichte der Stadt wecken. Die Stadtmauer sei dafür das ideale Bauwerk. "Die Stadt Augsburg hat in den vergangenen Jahren weit mehr als eine Million Euro in die Sanierung der Stadtmauer am Lueg ins Land investiert", so Michael Beltran vom Vorstand der Interessensgemeinschaft. Auch werde im Jahr 2023 der 450. Geburtstag von Elias Holl gefeiert, "der ja ganz erheblich die Stadtmauer beeinflusst hat". Um beides gebührend zu würdigen und erlebbar zu machen, möchte man das "Historische Bürgerfest 2023" am Lueg ins Land veranstalten.

