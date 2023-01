Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A8 bei Augsburg

Auf der A8 bei Augsburg hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall ereignet. Mehrere Autos waren darin verwickelt. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

Ein Unfall auf der A8 hat sich am frühen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Augsburg-West in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet. Fünf Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben in die Karambolage verwickelt. Bei hohem Verkehrsaufkommen habe ein Autofahrer stärker abgebremst, berichtet die Polizei. Das habe dazu geführt, dass mehrere Fahrzeuge aufeinander aufgefahren seien.

Unfall auf der A8 bei Augsburg: Stau am Dienstagabend

Wie es aus der Einsatzzentrale heißt, gebe es keine Verletzten, sondern nur Sachschaden. Der rechte Fahrstreifen war gesperrt, ist aber seit circa 18.30 Uhr wieder frei. Kurzzeitig war es aufgrund des Unfalls zu Behinderungen im Feierabendverkehr gekommen. (ina)