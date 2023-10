Augsburg

Versuchter Einbruch in Tankstelle: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 17-Jähriger will sich in Göggingen gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle verschaffen. Die Polizei ermittelt auch wegen weiterer Delikte gegen den Tatverdächtigen.

Es war gegen 1.30 Uhr nachts am Sonntag, als sich ein 17-Jähriger offenbar gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Göggingen verschaffen wollte, so die Polizei. Die Polizei wurde über den Vorfall in der Von-Cobres-Straße informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Tatverdächtige. Er konnte kurze Zeit später bei einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. In der näheren Umgebung stellten die Beamten zudem an mehreren Pkw beschädigte Außenspiegel fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 17-jährige Tatverdächtige für diese Sachbeschädigungen verantwortlich, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen. (eva)

