Schulen sind alarmiert: Unter Kindern kursieren Videos der Rathaus-Tragödie

Unter Augsburger Schülern verbreitet sich das Video vom Todesfall am Rathaus. Experten warnen vor den Folgen.

Plus Die Polizei ermittelt gegen die Filmer des Suizids am Rathaus. Die Videos verbreiten sich rasend schnell. An Augsburgs Schulen ist man alarmiert.

Wie viele Videos von dem Suizid am Rathaus kursieren, weiß die Augsburger Polizei noch nicht. Auch das ist Gegenstand ihrer Ermittlungen. Die Beamten prüfen strafrechtliche Konsequenzen gegen die Filmer – und auch gegen die Verbreiter des Materials. Derweil sind die Aufnahmen von der Tragödie von vergangenem Samstag längst auf den Pausenhöfen in der Stadt angekommen. Sie verbreiten sich in Windeseile über Internetplattformen und Messenger-Dienste. Nicht nur die Schulen reagieren deshalb.

